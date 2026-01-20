Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Wohnungsbrand im Frankfurter Westend - eine Person verletzt

Frankfurt am Main (ots)

Am Montagabend des 19.01.2026 wurde die Feuerwehr Frankfurt am Main um 21:50 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Wolfsgangstraße im Frankfurter Westend alarmiert. Nachbarn hatten ein Feuer im zweiten Obergeschoss des fünfgeschossigen Wohnhauses gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich zwei betroffene Personen bereits selbstständig aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht. Eine dieser Personen wurde vorsorglich vom Rettungsdienst betreut und zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert.

Das Feuer in einem Wohnraum konnte zügig gelöscht werden. Anschließend wurde die betroffene Wohnung entraucht. Weitere Wohnungen des Gebäudes wurden vorsorglich kontrolliert, wobei keine weiteren Gefährdungen festgestellt wurden.

Zur Schadenursache und zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst bis ca. 23:00 Uhr im Einsatz.

