FW-F: Brand in Kleingartenanlage in Höchst

Frankfurt am Main (ots)

Am Donnerstagmorgen (18.12.2025) wurde die Feuerwehr um 1:30 Uhr zu einem Brand in einer Kleingartenanlage in der Holzlachstraße im Stadtteil Höchst alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen mehrere Gartenlauben in Vollbrand.

Aufgrund der massiven Bauweise der Lauben gestalteten sich die Löscharbeiten sehr aufwendig und zogen sich bis in die frühen Morgenstunden hin. Zum Berichtszeitpunkt dauerten die Nachlöscharbeiten noch an.

Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehren aus den Stadtteilen Höchst, Unterliederbach, Nied und Heddernheim im Einsatz.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

