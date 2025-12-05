Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Frankfurter Feuerwehr bekommt neue Löschfahrzeuge - kompakter, robuster und mit modernem Design

Frankfurt am Main (ots)

Die Feuerwehr Frankfurt geht einen wichtigen Schritt in die Zukunft: Ab April 2026 werden 24 brandneue Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF) schrittweise in Dienst gestellt. Die Stadt investiert rund 14 Millionen Euro in die moderne Flotte, die nicht nur technisch auf dem neuesten Stand ist, sondern auch ein völlig überarbeitetes Design trägt. Das erste Schulungsfahrzeug wurde bereits am 4. Dezember im Feuerwehr- und Rettungstrainingscenter (FRTC) präsentiert. Rund 500 geladene Gäste und Mitarbeitende der Berufsfeuerwehr sowie Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr durften als erste das neue Fahrzeugdesign in Augenschein nehmen. In der Übungshalle wurden neben dem neuen HLF auch ein Einsatzleitwagen, ein Wechselladerfahrzeug sowie eine Drehleiter und ein Kommandowagen im modernisierten Erscheinungsbild vorgestellt.

Die neue Generation HLF

Die bisherigen HLF stammen aus dem Jahr 2013 und zeigen nach über zehn Jahren intensiver Nutzung zunehmend Abnutzungserscheinungen. Gleichzeitig hat sich Frankfurt verändert: Engere Straßen, mehr Verkehr und die Mobilitätswende erfordern kompaktere und wendigere Fahrzeuge. Deswegen sind die neuen HLF kürzer (7,10 Meter statt 7,60 Meter). Sie sind technisch einfacher aufgebaut, um Wartungszeiten zu reduzieren. Die Beladung wurde an den neuen Aufbau angepasst, gleichzeitig ist das wichtigste Einsatzmittel der Feuerwehr Frankfurt weiterhin für vielfältige Einsatzlagen ausgestattet: Moderne Rettungsgeräte mit Akkusystem sorgen für mehr Flexibilität. "Mit der neuen HLF-Generation investieren wir bewusst in ein Fahrzeugkonzept, das nicht nur heute, sondern auch in den kommenden Jahrzehnten den wachsenden Anforderungen unserer Stadt standhält. Robustheit, Verlässlichkeit und Zukunftsfähigkeit stehen dabei klar im Mittelpunkt", betont Markus Röck, Direktor der Branddirektion Frankfurt am Main.

Neues Design- und Sicherheitskonzept

Parallel zur Fahrzeugbeschaffung wurde die Beklebung der Frankfurter Einsatzfahrzeuge überarbeitet. Das Ziel: ein einheitliches Design, das die Sichtbarkeit verbessert, die gesetzlichen Anforderungen erfüllt und gleichzeitig Elemente des bestehenden Designs der Frankfurter Fahrzeuge bewahrt.

Wesentliche Neuerungen:

- Grundfarbe Tagesleuchtrot als zukunftsweisende Basis für alle Neufahrzeuge - Schwarze Akzente für einen modernisierten Auftritt - Hochreflektierende silberne Elemente zur verbesserten Nachtsichtbarkeit - Klare, moderne Schriftzüge - Der Frankfurter Adler als neuer Blickfang - großflächig und reflektierend, um die Wiedererkennung zu stärken

Alle neuen Fahrzeuge werden in diesem Design beklebt - perspektivisch auch die Einsatzmittel der Freiwilligen Feuerwehr. Für vorhandene Fahrzeuge wird im Einzelfall eine Anpassung geprüft, um ein einheitliches Gesamtbild zu schaffen. "Das neue Design ist nicht nur eine optische Weiterentwicklung, sondern hat auch einen Sicherheitsaspekt. Wir haben jedes Element hinsichtlich Sichtbarkeit, Funktionalität und Skalierbarkeit geprüft. Mit reflektierenden Flächen, klaren Linien und dem Frankfurter Adler als starkem Symbol setzen wir auf ein Konzept, das die Sicherheit unserer Einsatzkräfte stärkt und gleichzeitig ein modernes, einheitliches Erscheinungsbild schafft," erklärt Julian Neumann aus der Abteilung Logistik.

Ab April 2026 werden die neuen HLF im Vier-Wochen-Takt ausgeliefert - jeweils drei Fahrzeuge gleichzeitig. Die alte Flotte wird größtenteils verkauft, sechs Fahrzeuge bleiben für Ausbildungszwecke erhalten. Mit der neuen HLF-Generation setzt die Feuerwehr Frankfurt ein starkes Zeichen für moderne Einsatztechnik und ein klares, zukunftsfähiges Fuhrpark-Design.

