Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Feuer in Wohnung mit umfangreichen Löschmaßnahmen

Frankfurt am Main (ots)

(tg) Ein Wohnungsbrand im Frankfurter Nordend erforderte am heutigen Abend einen langwierigen Löscheinsatz.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden gegen 18:10 Uhr aufgrund eines Knalls und einer Rauchentwicklung in den Baumweg gerufen. Vor Ort wurde ein Wohnungsbrand im 3. Obergeschoss festgestellt. Die ersten Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung, aufgrund des Zustandes der Wohnung wurde jedoch ein lange andauernder Einsatz notwendig. Mit Unterstützung des Feuerwehrkrans und einer Mulde mussten von Hand große Mengen Unrat aus der Wohnung geschafft werden, um die vorhandenen Glutnester abzulöschen.

Insgesamt waren im Verlauf 62 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort.

Der Einsatz war nach über vier Stunden gegen 22:20 Uhr beendet. Es gab keine Verletzten, die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen. Über die Ursache und die Schadenshöhe kann keine Auskunft gegeben werden.

