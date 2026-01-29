Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Fahrzeugbrand; Einbruch in Gaststätte; Transporter gestohlen

Metzingen (RT): Von der Straße abgekommen

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag erlitten. Der 22-jährige VW-Lenker befuhr gegen 9.45 Uhr die K 6714 von Eningen herkommend in Richtung Metzingen. In einer Rechtskurve kam der Wagen von der schneebedeckten Kreisstraße ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und rutschte einen steilen Abhang hinunter. Dabei stieß der VW noch mit zwei Bäumen zusammen, die dadurch aus dem Boden gerissen wurden. Etwa 20 Meter neben und mehrere Meter unterhalb der Fahrbahn kam der Pkw zum Stillstand. Der 22-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am VW entstand Schätzungen zufolge wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5.000 Euro. (mr)

Walddorfhäslach (RT): Fahrzeugbrand (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Hintergründe, weshalb am späten Mittwochabend ein geparktes Fahrzeug durch einen Brand beschädigt worden ist. Ein Zeuge bemerkte gegen 23.15 Uhr den im Reitweg abgestellten, brennenden VW und setzte die Rettungskette in Gang. Bei den Löscharbeiten ergaben sich Hinweise auf ein mutmaßlich vorsätzliches Tatgeschehen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich nach derzeitigem Stand auf etwa 10.000 Euro, der Wagen wurde abgeschleppt. Das Kriminalkommissariat Reutlingen sucht unter Telefon 07121/942-3333 Zeugen. (tr)

Münsingen (RT): Auf Schneepflug aufgefahren

Leichtverletzt wurde ein 23-Jähriger am Donnerstagvormittag auf der Hauptstraße im Stadtteil Auingen. Ein 19-Jähriger war gegen 11.15 Uhr mit seinem Ford Transit auf der Hauptstraße unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrendes Winterdienstfahrzeug am rechten Fahrbahnrand halten wollte und krachte ihm ins Heck. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der Fahrer des Holder Räumfahrzeugs leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Behandlung war aber nicht notwendig. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. (cw)

Mössingen (TÜ): Einbruch in Gaststätte

Eine Gaststätte in der Breitestraße ist am frühen Donnerstagmorgen von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 3.50 Uhr und 4.15 Uhr verschaffte sich der Kriminelle mit brachialer Gewalt Zutritt zum Gebäude und brach im Inneren auch zwei Geldspielautomaten auf, die er ausplünderte. Die Höhe des angerichteten Sachschadens kann abschließend noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Burladingen (ZAK): Transporter gestohlen (Zeugenaufruf)

Nach einem weißen Transporter, einem Fiat Duato 30 mit auffälligem Kofferaufbau und einer Hebebühne am Heck, fahndet der Polizeiposten Burladingen. Der Transporter im Wert von rund 24.000 Euro war derzeitigen Ermittlungen zufolge am Dienstagabend, zwischen 22.30 Uhr und 22.45 Uhr, vom Gelände eines Autohandels in der Straße Steinbraike gestohlen worden. Zuvor montierten die Diebe die roten Kennzeichen BL-066000, die sie von einem anderen Fahrzeug auf dem Gelände gestohlen hatten, an den Transporter und flüchteten mit dem Fahrzeug in Richtung Mössingen-Talheim. Hinweise bitte an den Polizeiposten Burladingen, Telefon 07475/950010 oder das Polizeirevier Hechingen, Telefon 07471/9880-0. (cw)

Albstadt (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person hat sich am Donnerstagvormittag auf Höhe des Flugplatzes Degerfeld ereignet. Der 37-jährige Fahrer eines Porsche befuhr gegen 11 Uhr die L 449 von Neuweiler kommend in Richtung Bitz. Auf Höhe der Abzweigung nach Hermannsdorf kam der Porsche-Lenker offenbar aufgrund der Witterungsverhältnisse nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei geriet der Pkw ins Schleudern und prallte mit der hinteren rechten Fahrzeugseite gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde ein Leitpfosten beschädigt und die hintere Stoßstange des Porsche teilweise abgerissen. Der 37-Jährige zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An dem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Der Wagen musste im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. (ar)

