Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: LKW in Brand geraten; Einbrüche in Wohnhäuser; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Hohenstein (RT): LKW in Brand geraten

Ein technischer Defekt ist derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen LKW-Brand am Donnerstagabend in Hohenstein. Ein 57-jähriger LKW-Fahrer hatte seinen Mercedes-Benz Actros gegen 20 Uhr vor der Pforte einer Firma im Ortsteil Oberstetten abgestellt, als er wenige Minuten später Flammen aus dem Motorraum wahrnahm. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte die Fahrerkabine des LKW vollständig aus. Der 57-Jährige wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der An dem LKW entstand Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro. (md)

Wernau (ES): Einbruch in Einfamilienhaus

In ein Einfamilienhaus im Sulzburgweg sind mehrere Unbekannte am Donnerstagabend eingebrochen. Zwischen 19 Uhr und 19.45 Uhr verschafften sich die Kriminellen über ein Fenster gewaltsam Zutritt. In dem Haus wurden diverse Zimmer durchsucht. Dabei stießen sie auf Schmuck und Bargeld, mit dem sie sich in Richtung Albstraße unerkannt aus dem Staub machten. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Spezialisten der Kriminaltechnik kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ar)

Wendlingen (ES): Wohnungseinbruch

In ein Einfamilienhaus in der Gartenstraße ist ein Unbekannter am Mittwochabend eingebrochen. Zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr verschaffte sich der Kriminelle über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zum Haus, in dem er in der Folge in mehreren Zimmern die Schränke und Schubladen nach Wertvollem durchwühlte. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Wendlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Dußlingen (TÜ): Kurve geschnitten

Schwer verletzt wurde ein Radler bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend an der Einmündung Wilhelm-Herter-Straße / Robert-Wörner-Straße ereignet hat. Ein 51-Jähriger wollte gegen 18.45 Uhr mit seinem BMW von der Robert-Wörner in die Wilhelm-Herter-Straße einbiegen. Dabei fuhr er nicht möglichst weit rechts und übersah einen entgegenkommenden, 57 Jahre alten Mountainbiker. Bei der nachfolgenden Kollision wurde der Radler so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstanden Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 1.800 Euro geschätzt. (cw)

Rottenburg (TÜ): Bei Rot über die Ampel

Die Missachtung einer roten Ampel ist die Ursache eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend an der Kreuzung Siebenlindenstraße / B28 Osttangente ereignet hat. Eine 24-Jährige war gegen 22 Uhr mit ihrem Audi A7 auf der Siebenlindenstraße unterwegs und fuhr an der Kreuzung trotz Rotlicht in die Bundesstraße ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem Audi SQ8 eines 46-Jährigen, der die Kreuzung bei Grün in stadtauswärtiger Richtung überqueren wollte. Verletzt wurde bei dem Unfall derzeitigen Erkenntnissen zufolge niemand. An den Autos dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der bei dem A7 auf rund 15.000 Euro und bei dem SQ8 auf etwa 60.000 Euro geschätzt wird. Beide Fahrzeuge mussten nachfolgend von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell