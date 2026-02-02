Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Einfamilienhaus

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen eines Verkehrsunfalls mit vier Autos, der sich am Montagmorgen auf der B28 kurz vor der Abfahrt Dettingen ereignet hat. Eine 35-Jährige war gegen 8.50 Uhr mit ihrem BMW X1 auf der Bundesstraße von Bad Urach in Richtung Dettingen unterwegs. Kurz nach der dortigen Baustelle auf Höhe der Bushaltestelle prallte sie aufgrund von Unachtsamkeit ins Heck eines vorausfahrenden VW Multivan einer 62-Jährigen, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor fahrenden VW Kombi einer 48-Jährigen und dieser wiederum auf einen vor dem Kombi fahrenden VW Tiguan einer 75-Jährigen aufgeschoben wurde. Ein im BMW ordnungsgemäß gesichertes fünf Jahre altes Kleinkind erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Jungen nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Alle anderen Fahrzeuginsassen blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. Die entstandenen Sachschäden an den Autos werden auf insgesamt rund 30.000 Euro geschätzt. (cw)

Burladingen (ZAK): Ins Rutschen gekommen

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der L382 zwischen der Siedlung Burg und Burladingen entstanden ist. Eine 39-Jährige befuhr gegen 11.30 Uhr mit ihrem Subaru die Landesstraße von Stetten unter Holstein in Richtung Burladingen. In einer Rechtskurve verlor sie auf der abfallenden Strecke auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen und rutschte gegen einen im Gegenverkehr stehenden Sattelzug eines 58-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Subaru nach rechts abgewiesen, überfuhr einen Leitpfosten und prallte gegen den dortigen Felshang. In der Folge kippte der Wagen um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Verletzt wurde niemand. Während der Lkw fahrbereit blieb, musste der Subaru, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Balingen (ZAK): In Einfamilienhaus eingebrochen

Über die Terrassentüre ist ein Unbekannter am vergangenen Samstag in ein Einfamilienhaus in der Straße Schelmenwasen eingebrochen. Zwischen 16 Uhr und 22 Uhr drang der Kriminelle gewaltsam ins Gebäude ein und durchsuchte Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge musste er aber ohne Beute wieder das Weite suchen. Dabei hinterließ er allerdings einen Sachschaden von geschätzten 1.200 Euro. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

