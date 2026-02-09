PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Schmuckkästchen bei Wohnungseinbruch gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen am Samstag, 7.2.2026, zwischen 16.30 Uhr und 22.45 Uhr in eine Wohnung eines Doppelhauses an der Katharinenstraße in Warendorf ein. Der oder die Täter stahlen ein Schmuckkästchen. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

