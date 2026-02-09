POL-WAF: Warendorf. Schmuckkästchen bei Wohnungseinbruch gestohlen
Warendorf (ots)
Unbekannte Personen brachen am Samstag, 7.2.2026, zwischen 16.30 Uhr und 22.45 Uhr in eine Wohnung eines Doppelhauses an der Katharinenstraße in Warendorf ein. Der oder die Täter stahlen ein Schmuckkästchen. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
