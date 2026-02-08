PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Bargeld bei Tageswohnungseinbruch gestohlen

Warendorf (ots)

Am Samstag (07.02.2026) brachen Unbekannte zwischen 13.00 Uhr und 20.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Tönne-Arnsberg-Straße in Beckum ein. Der oder die Täter durchsuchten das Haus und stahlen Bargeld.

Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

  • 08.02.2026 – 07:09

    POL-WAF: Oelde. Eine Leichtverletzte nach Zusammenstoß von Pkw und E-Scooter

    Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstag (07.02.2026, 12.55 Uhr) eine E-Scooter-Fahrerin in Oelde leicht verletzt worden. Eine 24-Jährige aus Oelde befuhr mit ihrem E-Scooter den Radweg an der Straße Am Bahnhof und beabsichtigte, die Warendorfer Straße zu überqueren. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer 34-Jährigen aus Herzebrock-Clarholz, die ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 09:20

    POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Büroräume

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter ist am Mittwoch (04.02.2026, 09.31 Uhr) in Büroräume einer Firma an der Zeppelinstraße in Ahlen eingebrochen. Er verschaffte sich gewaltsam über eine Türe Zugang, stahl mehrere Mobiltelefone und flüchtete. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 35 bis 45 Jahre alt, kräftige Statur, westeuropäischer Phänotyp, schwarze Lederjacke, weißer Kapuzenpullover, graue Jogginghose, weiße ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 09:11

    POL-WAF: Drensteinfurt. Räuberischer Diebstahl in Supermarkt

    Warendorf (ots) - Eine unbekannte weibliche Tatverdächtige ist am Donnerstagabend (05.02.2026, 20.04 Uhr) in einem Supermarkt an der Straße Am Prillbach in Drensteinfurt gewesen. Sie packte Kaffee und Schokolade ein und verließ den Laden, ohne zu bezahlen. Als sie eine Mitarbeiterin ansprach, schubste sie diese zur Seite und flüchtete. Die Unbekannte wird wie folgt ...

    mehr
