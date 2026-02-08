Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Bargeld bei Tageswohnungseinbruch gestohlen

Warendorf (ots)

Am Samstag (07.02.2026) brachen Unbekannte zwischen 13.00 Uhr und 20.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Tönne-Arnsberg-Straße in Beckum ein. Der oder die Täter durchsuchten das Haus und stahlen Bargeld.

Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

