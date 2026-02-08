Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Eine Leichtverletzte nach Zusammenstoß von Pkw und E-Scooter

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstag (07.02.2026, 12.55 Uhr) eine E-Scooter-Fahrerin in Oelde leicht verletzt worden.

Eine 24-Jährige aus Oelde befuhr mit ihrem E-Scooter den Radweg an der Straße Am Bahnhof und beabsichtigte, die Warendorfer Straße zu überqueren. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer 34-Jährigen aus Herzebrock-Clarholz, die mit ihrem Pkw von der Straße Am Bahnhof auf die Warendorfer Straße abbog.

Durch die Kollision stürzte die E-Scooter-Fahrerin zu Boden und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Es entstand geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell