POL-WAF: Oelde. Eine Leichtverletzte nach Zusammenstoß von Pkw und E-Scooter
Warendorf (ots)
Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstag (07.02.2026, 12.55 Uhr) eine E-Scooter-Fahrerin in Oelde leicht verletzt worden.
Eine 24-Jährige aus Oelde befuhr mit ihrem E-Scooter den Radweg an der Straße Am Bahnhof und beabsichtigte, die Warendorfer Straße zu überqueren. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer 34-Jährigen aus Herzebrock-Clarholz, die mit ihrem Pkw von der Straße Am Bahnhof auf die Warendorfer Straße abbog.
Durch die Kollision stürzte die E-Scooter-Fahrerin zu Boden und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.
Es entstand geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen.
