POL-WAF: Drensteinfurt. Räuberischer Diebstahl in Supermarkt

Warendorf (ots)

Eine unbekannte weibliche Tatverdächtige ist am Donnerstagabend (05.02.2026, 20.04 Uhr) in einem Supermarkt an der Straße Am Prillbach in Drensteinfurt gewesen.

Sie packte Kaffee und Schokolade ein und verließ den Laden, ohne zu bezahlen. Als sie eine Mitarbeiterin ansprach, schubste sie diese zur Seite und flüchtete.

Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Circa 1.60 Meter groß, schlank, circa Mitte 30, osteuropäischer Phänotyp, schwarze Haare, stark geschminkt, bekleidet mit einer glitzer-pinkfarbenen Daunenjacke.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

