POL-WAF: Warendorf. Schwerer Zusammenstoß von Bulli und Pedelec

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Donnerstag (05.02.2026, 17.57 Uhr) eine Radfahrerin in Warendorf lebensgefährlich verletzt worden.

Die 69-jährige Warendorferin fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Sassenberger Straße aus Sassenberg kommend in entgegengesetzte Richtung. Zeitgleich war ein 76-jähriger Warendorfer in seinem Bulli auf der B 475 aus Westkirchen kommend unterwegs. Beide fuhren in Richtung des Kreisverkehres B475/Sassenberger Straße/Stadtstraße Nord.

Am Kreisverkehr überquerte die Radlerin die B 475, stieß hier mit dem heranfahrenden Bulli zusammen und stürzte.

Ein angeforderter Rettungshubschrauber brachte die lebensgefährlich verletzte Frau in ein Krankenhaus. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Münster war bis in den Abend mit der Verkehrsunfallaufnahme beschäftigt. Die B 475 Richtung Sassenberg war ab dem Zubringer zur B 64 bis zum Kreisverkehr für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme vollständig gesperrt. Gegen kurz vor 21.00 Uhr konnten die Fahrbahn und Unfallstelle für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Der Sachschaden wird auf rund 2100 Euro geschätzt.

