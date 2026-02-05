PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Gelsenkirchen. Gestohlene Werkzeuge bei Verkehrskontrolle aufgefunden. Beute zum Teil aus dem Kreis Warendorf

Warendorf (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen konnten im Rahmen einer Verkehrskontrolle mehrere gestohlene Werkzeuge in einem Auto auffinden. Die Beamten kontrollierten am Mittwoch, 4. Februar 2026, auf der Hans-Böckler-Allee in der Feldmark das Auto eines 50-jährigen Mannes ohne festen Wohnsitz in Deutschland, da das Fahrzeug hinten sehr tief lag und ein Kind ohne angelegten Sicherheitsgurt im Auto saß.

Der Fahrer gab an, Werkzeug im Kofferraum zu transportieren und zeigte den Beamten neun Werkzeugkoffer und einen Verdichter. Er erklärte, diese zuvor auf einem Flohmarkt erworben zu haben. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellten die Beamten jedoch fest, dass das Werkzeug offenbar bei Diebstählen aus Kraftfahrzeugen im Kreis Warendorf entwendet wurde. Sie stellten die Werkzeuge sicher und nahmen den 50-Jährigen vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen

Kevin Bojahr Telefon: +49 (0) 209 365-2013 E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

  • 05.02.2026 – 11:42

    POL-WAF: Kreis Warendorf. Ausfall der Sprechstunden des Bezirksdienstes an Karneval

    Warendorf (ots) - Aufgrund der Karnevalsumzüge und der Einsatzlage fallen am Rosenmontag (16.02.2026) die Sprechstunden der Bezirksdienstbeamten kreisweit aus. An "Weiberfastnacht" (Donnerstag, 12.02.2026) fallen auch die Sprechstunden des Bezirksdienstes in Everswinkel und Sassenberg aus. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 11:10

    POL-WAF: Ostbevern-Brock/Telgte-Westbevern. Während Arbeiten an Windrad verstorben

    Warendorf (ots) - Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochabend (04.02.2026, 17.33 Uhr) darüber informiert worden, dass sich ein Mann in einem Windrad an der L 811 zwischen Ostbevern-Brock und Westbevern in seinem Sicherheitsgurt in hilfloser Lage befinden würde. Durch Unterstützung der Höhenrettung Gütersloh ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 08:16

    POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Bewohner überwältigt Einbrecher

    Warendorf (ots) - Seinen Mittwochabend (04.02.2026, 21.30 Uhr) hat sich ein 48-jähriger Neubeckumer sicher anders vorgestellt. Der 48-Jährige befand sich auf einem Balkon seines Einfamilienhauses an der Graf-Galen-Straße, als er eine unbekannte Person im Garten bemerkte. Er begab sich umgehend ins Wohnzimmer und stellte einen Einbrecher fest, der sich über eine Terrassentüre Zugang zu dem Gebäude verschafft hatte. ...

    mehr
