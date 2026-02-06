Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf/Warendorf. KI im Alltag - Vortrag zu Chancen, Herausforderungen und Gefahren

Warendorf (ots)

Bilder von Oma und Opa zum Leben erwecken, autonomes Autofahren, oder ChatGPT um Hilfe fragen - mit Künstlicher Intelligenz kann man spielen aber sie kann auch unser Leben verändern. Schon heute begegnet uns KI in vielen Bereichen des Alltags - oft auch unbemerkt. Doch was genau bedeutet der Begriff "KI"? Wie funktioniert KI, wo wird sie bereits eingesetzt und welche Gefahren birgt sie? Um diese Fragen geht es in dem Vortrag "KI im Alltag - Wie künstliche Intelligenz unser Leben verändert" an der Volkshochschule in Warendorf.

Am Mittwoch, den 11.02.2026 von 18.30 Uhr bis ca. 20.00 Uhr erklärt Martina Stronczek von der Kriminalprävention der Polizei des Kreises Warendorf die sicherheitsrelevanten Aspekte, besonders im Hinblick auf Betrugsmaschen, Missbrauchsmöglichkeiten und den sicheren Umgang mit digitalen Technologien. Denn neben den vielen Chancen birgt künstliche Intelligenz auch Herausforderungen und Risiken. Ein besonderer Fokus liegt deshalb auf dem Schutz persönlicher Daten und Verbraucherfragen im digitalen Alltag.

Daniela Kreickmann ist Verbraucherberaterin der Verbraucherzentrale NRW (Beratungsstelle Ahlen). Sie gibt zu Beginn des Vortrags einen verständlichen Überblick über die Grundlagen und mögliche Anwendungsfelder künstlicher Intelligenz.

Gut eine Stunde soll der Vortrag dauern. Im Anschluss gibt es ausreichend Zeit für Fragen und einen regen Austausch. Der Eintritt ist frei.

Kursort:

Volkshochschule Warendorf, Aula im 2. OG, Freckenhorster Str. 43, 48231 Warendorf

Termin:

Mittwoch, 11.02.2026, 18.30 Uhr bis ca. 20.00 Uhr

