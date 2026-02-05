Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Kreis Warendorf. Tatverdächtiger stellt sich! Öffentlichkeitsfahndung nach Raub/Überfall auf Supermarkt eingestellt. Ergänzung zu den Pressemitteilungen vom 21.01.26 und 04.02.2026

Warendorf (ots)

Die Fahndung nach einem Tatverdächtigen nach einem Raub/Überfall in Sendenhorst ist beendet.

Wie bereits berichtet hat am Dienstag (20.01.2026, 21.55 Uhr) ein unbekannter männlicher Täter einen Supermarkt an der Straße Nordtor in Sendenhorst überfallen.

Der Mann betrat den Supermarkt und bedrohte den Kassierer mit einem Messer. Er forderte Geld und flüchtete anschließend samt Beute in unbekannte Richtung. Polizeiliche Ermittlungen haben ergeben, dass der Täter bereits zuvor in dem Supermarkt einkaufen war, Zeugen erkannten ihn wieder.

Nach Veröffentlichung der Fotos des Überfalls, stellte sich der Täter selbstständig der Polizei am Mittwochabend (04.02.2026) und wurde vorläufig festgenommen.

Der Beschuldigte wurde einen Tag später (05.02.) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster Untersuchungshaft an. Der Haftbefehl wurde gegen entsprechende Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell