POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Einbruch in Einfamilienhaus
Warendorf (ots)
Unbekannte sind am Donnerstag (05.02.2026) gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Wadersloh-Diestedde eingebrochen.
Über eine Terrassentüre verschaffte man sich zwischen 13.00 Uhr und 16.30 Uhr Zugang zu dem Gebäude an der Lange Straße.
Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell