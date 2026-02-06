PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (05.02.2026) gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Wadersloh-Diestedde eingebrochen.

Über eine Terrassentüre verschaffte man sich zwischen 13.00 Uhr und 16.30 Uhr Zugang zu dem Gebäude an der Lange Straße.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

