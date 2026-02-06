Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Auto brennt

Warendorf (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am Donnerstagabend (05.02.2026, 19.00 Uhr) zu einem brennenden Pkw in Ostbevern gerufen worden.

Der AIXAM stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte auf einer Rasenfläche in der Dorfbauerschaft in Vollbrand.

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer vollständig.

Laut Aussagen des Eigentümers, sei der Pkw einige Zeit nicht bewegt worden. Ermittlungen zur Brandursache sind eingeleitet, verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell