POL-WAF: Ostbevern. Auto brennt
Warendorf (ots)
Feuerwehr und Polizei sind am Donnerstagabend (05.02.2026, 19.00 Uhr) zu einem brennenden Pkw in Ostbevern gerufen worden.
Der AIXAM stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte auf einer Rasenfläche in der Dorfbauerschaft in Vollbrand.
Die Einsatzkräfte löschten das Feuer vollständig.
Laut Aussagen des Eigentümers, sei der Pkw einige Zeit nicht bewegt worden. Ermittlungen zur Brandursache sind eingeleitet, verletzt wurde niemand.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell