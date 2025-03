Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Römerberg) Unfall auf B 9, Fahrbahn gesperrt

Römerberg (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 17:35 Uhr entstand auf der B 9 in Fahrtrichtung Germersheim etwa 500 m nach der Anschlussstelle Römerberg ein Rückstau. Eine 62-jährige Autofahrerin erkannte das Stauende und bremste ab. Die hinter ihr fahrende 66-jährige Autofahrerin bemerkte den Stau zu spät und fuhr fast ungebremst auf die 62-Jährige auf. Deren Fahrzeug wurde gegen die rechte Leitplanke geschoben und kam dort zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro und sie mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerin des vorderen Pkw klagte über Schmerzen im Bein, die Unfallverursacherin blieb augenscheinlich unverletzt. Dennoch hat der Rettungsdienst beide Frauen ins Krankenhaus gebracht. Da an den Fahrzeugen Betriebsstoffe ausliefen und die Fahrbahn gereinigt werden musste, waren beide Fahrstreifen für etwa 45 Minuten gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell