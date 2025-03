POL-PDLU: Ohne Führerschein und unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren

Schifferstadt (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 07:50 Uhr kam es in der Salierstraße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem 9-jährigen Kind auf einem Tretroller. Die 48-jährige Fahrerin befuhr die Salierstraße, als plötzlich das Kind mit seinem Tretroller die Straße querte. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem das Kind leichte Verletzungen am Rücken und Gesäß erlitt. Rückfragen bitte an: ...

