FW Beverungen: Feierstunde der Feuerwehr Beverungen / Rückblick, Ausblick und verdiente Ehrungen

Kürzlich fand im Stadthallen-Treff Beverungen die traditionelle Feierstunde der Feuerwehr Beverungen statt. Zahlreiche Gäste aus Politik, Verwaltung und Feuerwehr waren der Einladung gefolgt, um gemeinsam auf das vergangene Jahr zurückzublicken, aktuelle Entwicklungen zu würdigen und langjährige Mitglieder für ihr Engagement zu ehren.

Unter den Gästen befanden sich Bürgermeister Tino Wenkel, Stefan Gördemann, Leiter der Abteilung III "Schule, Ordnung, Soziales", Svenja Frewer, Sachbearbeiterin Feuerschutz, Ehrenwehrführer Hubertus Nostitz, die Ratsfraktionsvorsitzenden Ralph Wessel (CDU), Iris Hartmann (Bündnis 90/Die Grünen) und Maik Albrecht (AfD) sowie Stefan Nostitz, Kreisbrandmeister des Kreises Höxter. Zudem waren die Einheitsführer aller Einheiten der Feuerwehr Beverungen sowie zahlreiche zu ehrende Feuerwehrkameradinnen und -kameraden anwesend.

Jahresbericht des Leiters der Feuerwehr

In seinem Jahresbericht blickte Feuerwehrleiter Sebastian Ewen auf ein ereignisreiches Jahr 2025 zurück. Besonders hervorzuheben ist die im Januar 2025 erfolgte Umstellung auf die neue Atemschutztechnik des Kreises Höxter: In Beverungen stehen nun 95 Atemschutzgeräte, 188 Atemschutzmasken sowie fünf Atemschutz-Notfalltaschen zur Verfügung.

Im März wurde zudem die neue Fachgruppe ERHT gegründet. Zahlreiche Veranstaltungen prägten das Jahr, darunter das Feuerwehrfest in Rothe zum 90-jährigen Bestehen, die Teilnahme am Blaulichttag des Kreises Höxter mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug im Mai und der Tag der Feuerwehr im Juni am Fährplatz in Herstelle. Ein besonderer Schwerpunkt lag auch auf der Nachwuchsarbeit: Im September fand der Berufsfeuerwehrtag der drei Jugendfeuerwehren der Stadt Beverungen statt und im Oktober folgte das gemeinsame Jubiläum der Jugendfeuerwehren. Ebenfalls im Oktober wurde eine neue Jugendfeuerwehr in Amelunxen gegründet, deren Dienstbetrieb im Februar 2026 starten wird.

Die Feuerwehr Beverungen war im Jahr 2025 mit insgesamt 192 Einsätzen im Durchschnitt jeden zweiten Tag im Einsatz. Der Löschzug Beverungen war mit 94 Einsätzen an fast der Hälfte der Einsätze beteiligt. Es folgten die Einheiten Amelunxen (39 Einsätze), Herstelle (31 Einsätze), Würgassen (30 Einsätze), Dalhausen (26 Einsätze), Wehrden (22 Einsätze), Drenke (15 Einsätze), Tietelsen (10 Einsätze), Rothe (10 Einsätze), Jakobsberg (7 Einsätze) und Haarbrück (3 Einsätze). Zusätzlich wurden 32 Brandsicherheitswachen durchgeführt, bei denen die Einheiten wöchentlich wechselten. Besondere Herausforderungen waren die mehrschichtigen Brandsicherheitswachen beim "Orange Blossom Special" zu Pfingsten und beim "Weser Open Air" Ende Juni.

Auch im Bereich Ausstattung und Infrastruktur konnten große Fortschritte erzielt werden: So wurden beispielsweise drei neue Rollcontainer für die Bereiche "Einsatzstellenhygiene", "Wechselkleidung" und "Einsatzstellengetränke" beschafft. Die Einhausung der Netzersatzanlage in Beverungen ist für das Jahr 2026 geplant. Darüber hinaus wurde die Grundausstattung für den Stabsraum, Automatik-Rettungswesten für die Rettungsboote, Forstschutzkleidung sowie ein neuer Kohlenmonoxid-Warner beschafft. Im Dezember 2025 wurde der neue KDOW "Einsatzleiter vom Dienst" ausgeliefert, im Januar 2026 folgen die Mehrzweckfahrzeuge für Amelunxen und Dalhausen. Bereits im Oktober 2025 wurde der neue CBRN-Erkunder in Dienst gestellt.

Ausbildung und Engagement

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Aus- und Fortbildung. Insgesamt nahmen 116 Lehrgangs- und 172 Seminarteilnehmer an 46 verschiedenen Aus- und Fortbildungen teil. Neben den 440 Pflichtstunden, die auf Dienstabenden absolviert wurden, wurden zusätzlich 6.266 Stunden in Aus- und Fortbildung investiert. 18 Teilnehmer absolvierten die Grundausbildung in der Ausbildungsgemeinschaft Beverungen-Brakel-Höxter. Zehn Mitglieder der Jugendfeuerwehr wechselten in die Einsatzabteilung. Zahlreiche Lehrgänge - von Funk und Kartenkunde über Drehleitermaschinisten und Technische Hilfe Wald bis hin zu Führungslehrgängen am Institut der Feuerwehr in Münster - unterstreichen das hohe Ausbildungsniveau der Feuerwehr Beverungen.

Abschließend dankte Sebastian Ewen Svenja Frewer besonders für die enge und verlässliche Zusammenarbeit, den Ratsfraktionen für die Unterstützung sowie allen Einsatzkräften und deren Familien für ihren Rückhalt und ihr Engagement.

Grußwort des Bürgermeisters

In seiner Rede betonte Bürgermeister Tino Wenkel die hohe Bedeutung der Feuerwehr für die Sicherheit der Stadt. Die Tätigkeit der Einsatzkräfte sei keineswegs selbstverständlich. "Hinter jeder Zahl stehen Menschen, die mitten in der Nacht aufstehen, um Brände zu bekämpfen, bei Verkehrsunfällen zu helfen oder Hochwasserlagen zu bewältigen", sagte er. Für das Jahr 2026 kündigte er Investitionen in die Löschwasserversorgung, Feuerwehrgerätehäuser und Fahrzeuge an. Dabei gehe es um Handeln mit Augenmaß und um tragfähige, zukunftsfähige Entscheidungen, denn Sicherheit sei nicht verhandelbar. Besonders hob er die Jugendfeuerwehr hervor, die weit mehr als nur Nachwuchsarbeit leistet und das Fundament der Einsatzabteilung von morgen bildet.

Bericht des Kreisbrandmeisters

In seinem Jahresbericht stellte Kreisbrandmeister Stefan Nostitz die Bedeutung von Auszeichnungen als Symbol der Wertschätzung heraus. Er berichtete von 161 Einsätzen der Psychosozialen Notfallversorgung mit insgesamt 563 Einsatzstunden sowie von zahlreichen Lehrgängen und Großübungen auf Kreisebene. Dazu zählten unter anderem eine MANV-Übung in Erkeln, der Blaulichttag in Rimbeck mit rund 200 Einsatzkräften sowie eine Großübung mit Behandlungsplatz in Steinheim. Positiv erwähnte er auch die Erfolge der DKMS-Aktion aus dem Jahr 2024, aus der bereits 24 Stammzellenspenden hervorgegangen sind. Zudem berichtete er über die vom Kreis beschaffte Drohne, die sich aufgrund häufiger Einsätze bewährt hat. Vor dem Hintergrund aktueller Ereignisse übergab er den "Respekt"-Pin der Kampagne "NRW zeigt Respekt gegenüber Einsatzkräften" des Innenministeriums NRW an Bürgermeister Tino Wenkel als sichtbares Zeichen der Wertschätzung und Solidarität.

Ehrungen und Ernennungen

Ein besonderer Höhepunkt der Feierstunde war die Ehrung langjähriger Mitglieder der Feuerwehr Beverungen. Für 25 Jahre aktiven Dienst im Feuerschutz erhielten Marcel Becker, Rudolf Dewenter, Annette Knipping, Andreas Naskrent, Uwe Siebeneicker und Marius Ulrich das Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes NRW in Silber. Für 35 Jahre aktiven Dienst wurde das Ehrenzeichen in Gold an Martin Beine, Christoph Dierkes, Markus Dierkes, Tobias Dierkes, Daniel Ernst, Klaus Even, Ulrich Kieneke, Thomas Kröger, Andreas Nostitz, Stefan Nostitz und Stephan Sievers verliehen.

Für langjährige Mitgliedschaften wurden zudem Sonderauszeichnungen des Verbandes der Feuerwehren NRW e. V. überreicht: in Silber für 40 Jahre an Matthias Berg, Stefan Dewenter, Arnold Dunschen, Franz Lavarino und Marc Schrick, in Gold für 50 Jahre an Rudolf Berg, Günter Konzek, Ludwig Kuhn und Manfred Schade, in Gold für 60 Jahre an Hans-Lorenz Vössing und in Gold für beeindruckende 70 Jahre Mitgliedschaft an Josef Vössing.

Zum Abschluss der Veranstaltung wurden Luisa Rode als neue Jugendwartin und ihre Stellvertreter Sebastian Pilz sowie Max Pravemann offiziell in ihre Ämter eingesetzt. Ebenso wurde Marco Behler zum Digitalfunkbeauftragten der Feuerwehr Beverungen ernannt.

Die Feierstunde machte einmal mehr deutlich, wie viel Engagement, Kameradschaft und ehrenamtlicher Einsatz hinter der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Beverungen stehen - gestern, heute und in Zukunft.

