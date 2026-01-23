Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Jugendfeuerwehr Beverungen blickt auf erfolgreichen Jahreswechsel zurück

Mit viel Engagement und Teamgeist ist die Jugendfeuerwehr Beverungen erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Bereits im Dezember zeigte sich der starke Zusammenhalt der Nachwuchsfeuerwehr bei der traditionellen Weihnachtsfeier. In geselliger Atmosphäre ließen die Jugendlichen das Jahr mit dem beliebten Hausgräul-Spiel und gemeinsam zubereiteter Pizza ausklingen - ein fester Bestandteil des Jahreskalenders.

Kurz darauf unterstützte die Jugendfeuerwehr Beverungen Beverungen Marketing e. V. beim Aufbau des Beverunger Sternenmarkts. Die Jugendlichen packten tatkräftig mit an, stellten Tannenbäume auf und dekorierten diese. Durch ihren Einsatz trugen sie wesentlich dazu bei, dass der Sternenmarkt in festlichem Glanz stattfinden konnte.

Nach der Winterpause begann das neue Jahr mit der traditionellen Tannenbaumaktion in der Beverunger Kernstadt. An insgesamt acht Stationen nahmen Mitglieder der Jugendfeuerwehr ausgediente Weihnachtsbäume gegen eine kleine Spende entgegen. Der Erlös dieser Aktion fließt vollständig in die Jugendarbeit und wird in diesem Jahr für die Teilnahme am geplanten Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr verwendet.

Solche Aktionen vermitteln den Jugendlichen frühzeitig den Wert ehrenamtlichen Engagements und fördern neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung auch soziale Kompetenzen wie Verantwortungsbewusstsein, Teamarbeit und Verlässlichkeit. Die Jugendfeuerwehr Beverungen leistet damit einen wichtigen Beitrag zum sozialen Miteinander in der Stadt und zur nachhaltigen Nachwuchsförderung der Feuerwehr.

Ein besonderer Dank gilt dem Entsorgungszentrum Diedrich GmbH & Co. KG, das für die Tannenbaumaktion einen geeigneten LKW zur Verfügung gestellt und somit maßgeblich zum reibungslosen Ablauf der Sammlung beigetragen hat.

Der Bericht hat dein Interesse an der Jugendfeuerwehr geweckt und du bist zwischen 10 und 18 Jahre alt? Dann melde dich bei der Jugendfeuerwehr in deiner Nähe. Kontaktdaten zu den Jugendfeuerwehrgruppen im Stadtgebiet Beverungen findest du auf unserer Homepage: www.feuerwehr-beverungen.de

