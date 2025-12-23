Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Verleihung der Kinderflamme unterm Weihnachtsbaum

Beverungen (ots)

Für die Kinder der Kinderfeuerwehr Beverungen - Gruppe Herstelle - war am 20. November der große Moment gekommen, auf den sie das ganze Jahr hingearbeitet hatten. Im Rahmen der diesjährigen Aufstellung des Weihnachtsbaums in Herstelle verlieh Kinderfeuerwehrwart Lukas Peters den Kindern der Kinderfeuerwehr das Leistungsabzeichen der Kinderfeuerwehr NRW - die Kinderflamme in den Stufen Bronze, Silber und Gold.

Begleitet von den Betreuern und Mitgliedern der Jugendfeuerwehr Herstelle, führte ein kleiner Fackelumzug die Kinder vom Feuerwehrgerätehaus zum Kirchplatz. Dort wurden sie bereits vom Kinderfeuerwehrwart Lukas Peters, dem Leiter des Fachbereichs Kinder- und Jugendfeuerwehr Sebastian Hundt sowie dem Löschgruppenführer Christian Frewer erwartet. Nach einer kurzen Ansprache durften die Kinder ihre Leistungsabzeichen einzeln entgegennehmen.

Für den Erwerb der Kinderflamme mussten die Kinder ihr erlerntes Wissen und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Unter anderem galt es, einen Notruf abzusetzen, eine soziale Aufgabe zu erfüllen und eine sportliche Übung zu absolvieren.

Erstmals wurde die Kinderflamme in diesem Jahr auf Kreisebene durch die Kreiskinderfeuerwehrwarte in Warburg abgenommen. Bei sonnigem Wetter zeigten die Kinder Höchstleistungen, was schließlich auch zum Erwerb der Kinderflammen in Silber und Gold führte. Die Kinderflamme in Bronze wurde zuvor bereits bei einem Dienstabend der Kinderfeuerwehr in Herstelle abgenommen.

In der Stufe Gold erhielten Fiete Klukas, Sophie Böschen, Carlotta Hartmann und Elias Harding ihre Auszeichnung. Christopher Schnelle absolvierte die Stufe Silber erfolgreich. Die Stufe Bronze erreichten Leon Pieper, Feli Menzel, Lars Nägeler, Lovelle Golenia, Emma Rose, Louanne Granger, Marie Böschen, Emily Hartmann und Maja Kronenberg.

An dieser Stelle noch einmal herzlichen Glückwunsch an alle Kinder zur jeweils erfolgreich erworbenen Kinderflamme!

Original-Content von: Feuerwehr Beverungen, übermittelt durch news aktuell