FW Beverungen: Praxisnaher Chemieunterricht bei der Feuerwehr Beverungen / Gymnasium Beverungen besucht das Feuerwehrgerätehaus

Feuer fasziniert, birgt aber zugleich große Gefahren. Genau diesem Spannungsfeld widmet sich der Chemieunterricht der 8. Klassen am Gymnasium Beverungen jedes Jahr. Passend zum Lehrplan, in dem das Thema "Feuer" aus den Perspektiven chemischer Reaktion, Nutzen, Entstehung und Bekämpfung behandelt wird, besuchten in diesem Jahr rund 40 Schülerinnen und Schüler der beiden 8. Klassen die Feuerwehr Beverungen.

Der Jahrgang wurde von Lehrer André Otto begleitet, der selbst aktiver Feuerwehrmann im Kreis Paderborn ist. Durch diese Verbindung von schulischer Theorie und praktischer Einsatzrealität entstand ein besonders authentischer Zugang zum Thema Brandschutz. Der Besuch ist zugleich ein Beispiel für die Unterstützung der städtischen Brandschutzaufgabe durch Bildungsarbeit und Prävention.

Vor Ort erhielten die Jugendlichen zunächst einen Überblick über die Arbeit der Feuerwehr und die eingesetzte Technik. Neben dem Einsatzleitwagen wurden unter anderem die Schutzausrüstung für den Innenangriff, die Drehleiter sowie ein Tanklöschfahrzeug vorgestellt. Dabei wurde deutlich, wie vielfältig die Aufgaben der Feuerwehr über die Brandbekämpfung hinaus sind.

Im Mittelpunkt standen jedoch die zwei Mitmach-Stationen, an denen die Schülerinnen und Schüler selbst aktiv werden konnten. Unter fachkundiger Anleitung durften sie den Umgang mit einem C-Hohlstrahlrohr am Tanklöschfahrzeug üben. So bekamen sie ein Gefühl für den Umgang mit Wasser, Strahlrohr und Rückstoßkräften. An einer weiteren Station konnten sie bei der technischen Hilfeleistung einen Spreizer am Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug bedienen und erleben, welche Kräfte moderne Rettungsgeräte entwickeln.

Der Besuch wurde durch den Leiter der Brandschutzerziehung und -aufklärung Mario Bönning, die Jugendwartin der Jugendfeuerwehr Beverungen Sarah Zarnitz, dem Jugendwart der Jugendfeuerwehr Dalhausen sowie dem Leiter der Presse- und Medienarbeit Alexander Bönning betreut. Gemeinsam erklärten sie die einzelnen Abläufe, beantworteten Fragen und sorgten dafür, dass alle praktischen Tätigkeiten sicher durchgeführt werden konnten.

Der Besuch bei der Feuerwehr Beverungen stellte für die Jugendlichen eine anschauliche Ergänzung zum Unterricht dar und vermittelte, wie chemische Grundlagen, Technik und ehrenamtliches Engagement im Alltag der Feuerwehr zusammenwirken.

