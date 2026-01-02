Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Tannenbaumsammlung der Jugendfeuerwehren Beverungen und Herstelle

Bild-Infos

Download

Beverungen (ots)

Nach den Feiertagen kümmern sich die Jugendfeuerwehren aus Beverungen und Herstelle wieder um die ausgedienten Weihnachtsbäume. Mit ihrer traditionellen Tannenbaumsammlung unterstützen die Jugendlichen sowohl ihre eigene Jugendarbeit als auch die Vorbereitung der Osterfeuer.

In Beverungen findet die Sammlung am 10. Januar von 10:00 bis 12:00 Uhr statt. Die ausgedienten Tannenbäume können an dezentralen Sammelstellen im Stadtgebiet abgegeben werden. Diese befinden sich an folgenden Orten: Weserstraße beim Pfarrheim

Berliner Platz (Parkplatz an der Grundschulturnhalle)

Dalhauser Straße / obere Einmündung Am Mühlengraben

Lindenstraße / Einmündung Untere Nußbreite

Birkenstraße / Einmündung Am Kapellenberg

Birkenstraße / Einmündung Zum Wandelnsberg

Unter den Selskämpen / Einmündung Kampstraße

In den Pölten / Einmündung Dahlienweg

In Herstelle sammelt die Jugendfeuerwehr am 17. Januar ab 13:00 Uhr die Weihnachtsbäume ein. Die Jugendlichen fahren dazu durch die Straßen des Ortes und holen die Bäume direkt vor den Haustüren ab.

Wichtig ist, dass alle abgegebenen oder bereitgestellten Tannenbäume vollständig abgeschmückt sind, damit eine reibungslose Sammlung gewährleistet werden kann.

Die beiden Jugendfeuerwehren freuen sich über eine rege Beteiligung der Bevölkerung und bitten bei Abgabe oder Abholung der Bäume um eine freiwillige Spende. Mit dem Erlös wird die Jugendarbeit der Feuerwehr gefördert und gleichzeitig die Tradition der Osterfeuer im Stadtgebiet Beverungen unterstützt.

Die Jugendfeuerwehren bedanken sich bereits im Voraus bei allen Bürgerinnen und Bürgern für ihre Unterstützung.

Original-Content von: Feuerwehr Beverungen, übermittelt durch news aktuell