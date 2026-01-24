Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Wohnungsbrand mit Menschenrettung und besonderer Gefahrenlage

Beverungen (ots)

Am Samstagmorgen des 24. Januar 2026 wurde die Feuerwehr Beverungen um 8:26 Uhr unter dem Alarmstichwort "Feuer - Menschenleben in Gefahr" zu einem Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten alarmiert. Alarmiert wurden zunächst der Löschzug 1 (Einheit Kernstadt Beverungen), der Löschzug 2 (Einheiten Herstelle und Würgassen), der Löschzug 3 (Einheiten Amelunxen und Wehrden) sowie der Rettungsdienst des Kreises Höxter.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte um 8:34 Uhr stellte sich die Lage wie folgt dar: Im Treppenraum des Erdgeschosses brannte es, zudem befanden sich mindestens fünf Personen im Gebäude, die von Feuer und Rauch bedroht waren. Unverzüglich leitete die Feuerwehr die Menschenrettung ein. Drei Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz gingen zur Menschenrettung in das Gebäude vor. Parallel dazu wurden drei Personen über den Rettungskorb der Drehleiter gerettet.

Aufgrund der vorgefundenen Lage und der großen Anzahl betroffener Personen wurde um 8:37 Uhr die Alarmstufe auf "MANV 10" (Massenanfall von Verletzten) erhöht. Daraufhin wurden insgesamt acht Rettungs- und Krankentransportwagen, ein Rettungshubschrauber, zwei Notärzte, eine Einsatzeinheit des Sanitätsdienstes sowie die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) alarmiert.

Um 8:40 Uhr kam es zu einer Änderung der Lage: Es wurde eine Notfallmeldung aufgrund einer sich noch im Gebäude befindlichen bewaffneten Person ausgelöst. Infolgedessen zogen sich alle Feuerwehrkräfte umgehend aus dem Gefahrenbereich zurück und es wurden weitere Kräfte der Polizei nachgefordert. Zu diesem Zeitpunkt war noch eine Person auf dem Balkon, während sich die bewaffnete Person weiterhin im Gebäude befand.

Nachdem die Polizei die bewaffnete Person gesichert hatte, konnte die Feuerwehr um 9:27 Uhr die Brandbekämpfung wieder aufnehmen. Zu diesem Zeitpunkt wurde in einer Erdgeschosswohnung ein fortentwickelter Brand festgestellt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde auch ein angrenzendes Nachbargebäude zunehmend mit Brandrauch beaufschlagt, sodass dieses vorsorglich evakuiert wurde.

Um 10:27 Uhr konnte die Feuerwehr "Feuer aus" melden.

Insgesamt wurden 19 Personen medizinisch versorgt, vier von ihnen waren verletzt. Darunter befanden sich zwei Feuerwehrleute, die sich beim Rückzug aus dem Gebäude durch einen Sprung aus einem Fenster verletzt hatten.

Im Einsatz waren 62 Feuerwehrkräfte, 26 Kräfte des Rettungsdienstes und der Hilfsorganisationen. Die Feuerwehr Beverungen bedankt sich bei allen beteiligten Kräften für die enge und professionelle Zusammenarbeit unter den besonderen Einsatzbedingungen.

Original-Content von: Feuerwehr Beverungen, übermittelt durch news aktuell