POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Büroräume
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter ist am Mittwoch (04.02.2026, 09.31 Uhr) in Büroräume einer Firma an der Zeppelinstraße in Ahlen eingebrochen.
Er verschaffte sich gewaltsam über eine Türe Zugang, stahl mehrere Mobiltelefone und flüchtete.
Der Mann wird wie folgt beschrieben: 35 bis 45 Jahre alt, kräftige Statur, westeuropäischer Phänotyp, schwarze Lederjacke, weißer Kapuzenpullover, graue Jogginghose, weiße Sneaker.
Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
