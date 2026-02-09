Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Alberloh. Mit Pkw durch Graben gefahren

Warendorf (ots)

Am Freitag, 6.2.2026, 17.10 Uhr wurde ein Beifahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L 520 zwischen Wolbeck und Albersloh leicht verletzt. Der 50-Jährige Fahrer des Pkws fuhr in Richtung Sendenhorst und in einer Kurve geradeaus. Dabei kam er mit dem Auto von der Fahrbahn ab, fuhr durch einen Graben und blieb auf einem Feld stehen. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten 47-jährigen Beifahrer aus Sendenhorst in ein Krankenhaus. Das beschädigte Auto des 50-jährigen Sendenhorsters wurde abgeschleppt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 7.000 Euro.

