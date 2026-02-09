Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zeugen nach möglichem Verkehrsunfall gesucht

Warendorf (ots)

Am Freitag, 6.2.2026, gegen 6.00 Uhr stürzte ein Fußgänger auf der Kaiser-Wilhelm-Straße in Neubeckum, als er die Straße querte. Der Sturz stünde in Verbindung mit einem Fahrzeug, dass aus Richtung Innenstadt gekommen sei und die Kreuzung zur Industriestraße passierte. Nach Angaben des leicht verletzten 27-Jährigen Neubeckumers sei es wahrscheinlich zu einer Berührung gekommen. Wer hat die Situation beobachtet und kann Angaben dazu machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

