Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kupferkabel aus Gebäudekomplex gestohlen: Zeugensuche!

Hanau (ots)

(fg) Unbekannte sind zwischen Montag, 17 Uhr und Mittwochmorgen, 19 Uhr, in ein Gebäude in der Straße "Alter Rückinger Weg" (50er-Hausnummern) eingedrungen, begaben sich in das dortige Untergeschoss und entwendeten rund 100 Meter Kupferkabel. Wie sie in das Gebäude und auch in die Kellerräumlichkeiten gelangten steht bislang nicht fest. Fakt ist jedoch, dass die Täter mehrere Kellerräume betraten und die Kupferkabel mitnahmen. Mit der Beute im Wert von mehreren tausend Euro machten sich die Einbrecher im Anschluss davon.

Bereits in den Tagen zuvor war es zu einem Einbruch in den Gebäudekomplex gekommen (wir berichteten unter der Meldung 2: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6195620).

In beiden Fällen ermittelt die Kripo und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

