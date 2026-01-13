Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Zusammenstoß: Kurzzeitige Vollsperrung und zwei nicht mehr fahrbereite Autos; Zeugensuche nach Einbruch in Gebäudekomplex; Fünf leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfall und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Nach Zusammenstoß: Kurzzeitige Vollsperrung und zwei nicht mehr fahrbereite Autos - Niederdorfelden

(me) Die Landesstraße 3008 musste am Montagmittag aufgrund eines Verkehrsunfalls zeitweise gesperrt werden. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 33-jähriger Mercedes-Lenker gegen 12 Uhr die Landesstraße von Schöneck kommend in Richtung Niederdorfelden und verlor, offenbar aufgrund der Witterungsverhältnisse, die Kontrolle über seinen weißen Wagen. Im weiteren Verlauf touchierte der aus dem Main-Kinzig-Kreis stammende Mann die Leitplanke und einen ihm entgegenkommenden BMW. Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Abschlepparbeiten war für etwa anderthalb Stunden ein Durchkommen auf der Landesstraße nicht möglich. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen des Unfalls wenden sich bitte an die Polizeistation in Maintal (06181 4302-0) Kontakt auf.

2. Zeugensuche nach Einbruch in Gebäudekomplex - Hanau

(cb) Die Beamten des Fachkommissariats in Hanau suchen Zeugen eines Einbruchs, der sich zwischen Donnerstag, 1. Januar und Montag, 12. Januar ereignete. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt in einen Gebäudekomplex in der Straße "Alter Rückinger Weg" (50er-Hausnummern). Im Inneren begaben sich die Unbekannten ins Untergeschoss und hebelten eine Zwischentür auf. Ob sie Beute machten, ist derzeit noch unklar. Der durch die Ganoven verursachte Sachschaden wird mit etwa 1.500 Euro angegeben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, wenden sich bitte telefonisch an die Ermittler in Hanau (06181 100-123).

3. Fünf leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfall - Wächtersbach

(me) Vier Erwachsene und ein Kleinkind wurden am Montag, kurz vor 18 Uhr, bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos leicht verletzt. Ein weißer Nissan, besetzt mit zwei Personen im Alter von 78 und 79 Jahren, fuhr auf der Landesstraße 3194 in Richtung Wächtersbach. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer, mutmaßlich aufgrund der Witterungsverhältnisse, die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden schwarzen Hyundai. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl die beiden Senioren, als auch die drei Insassen des entgegengesetzt fahrenden i20 verletzt. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurden alle Beteiligten in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge konnten die Unfallstelle nicht mehr eigenständig verlassen und mussten abgeschleppt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, setzen sich bitte mit der Wache der Polizeistation in Gelnhausen (06051 827-0) in Verbindung.

4. Fahrzeugkontrollen im Main-Kinzig-Kreis: Fokus auf ordnungsgemäße Bereifung, Belichtung und Handyverstöße - Maintal / Schlüchtern / Bad Soden-Salmünster

(fg) Im Rahmen gezielter Verkehrskontrollen haben Einsatzkräfte der Polizei im Main-Kinzig-Kreis am Montag zahlreiche Fahrzeuge und Personen überprüft. Der Schwerpunkt der Maßnahmen lag auf der ordnungsgemäßen Bereifung, der Funktion der Fahrzeugbeleuchtung sowie der verbotswidrigen Nutzung von Mobilgeräten während der Fahrt. Bei den Kontrollen in der Brückenauer Straße / Gartenstraße in Schlüchtern stellten die Beamtinnen und Beamten ab 9 Uhr unter anderem eine Urkundenfälschung und ein Fahren ohne Fahrerlabunis fest. Der 26 Jahre alte Verkehrsteilnehmer aus Steinau an der Straße, der in einem 5er BMW unterwegs war, händigte einen offensichtlich gefälschten Führerschein aus; die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden daher eingeleitet. In einem Fall wurden Mängel an der Beleuchtung festgestellt. Eine Autofahrerin hatte zudem ein Kind ohne jegliche Sicherung im Auto mitgenommen. Bis 15.45 Uhr ahndeten die Ordnungshüter Verstöße in Höhe von rund 850 Euro und fertigten insgesamt acht Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Zur Überwachung der Verkehrssicherheit hatten Beamtinnen und Beamten auch im Dienstgebiet der Polizeistation Maintal ab 9 Uhr Kontrollen an den Hauptdurchgangsstraßen und Ortseingängen, unter anderem in der Straße "Am Kreuzstein" in Bischofsheim durchgeführt. Insgesamt wurden 28 Fahrzeuge und 34 Personen kontrolliert. Das Hauptaugenmerk lag ebenfalls auf der Verkehrstauglichkeit und der Ausstattung der Fahrzeuge mit entsprechender Bereifung sowie mitgeführten Warneinrichtungen. Darüber hinaus ahndeten die Einsatzkräfte zwölf Verstöße wegen der Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer. Auf die hiervon betroffenen Fahrzeugführer kommen nun 100 Euro Bußgeld und jeweils ein Punkt im Fahrerlaubnisregister zu. Insgesamt wurden 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und diverse Fahrzeugmängel geahndet, etwa defekte Scheinwerfer oder Rücklichter. Am Abend kontrollierte die Polizei im Bereich der Zu- und Abfahrt der Autobahn 66 in Bad Soden-Salmünster. Ab 22.15 Uhr wurde in der dortigen Spessartstraße eine Standkontrolle eingerichtet. Die Polizistinnen und Polizisten ahndeten zwei Gurtverstöße und gaben eine Mängelkarte wegen einer gerissenen Windschutzscheibe sowie einem defekten Abblendlicht heraus. Außerdem wurden mehrere präventive Gespräche zur ordnungsgemäßen Bereifung und Beleuchtung durchgeführt. Die Polizei weist darauf hin, dass mangelhafte Fahrzeugausstattung und Ablenkung im Straßenverkehr ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen können. Die Kontrollen dienten der Erhöhung der Verkehrssicherheit und werden auch künftig fortgesetzt.

Offenbach, 13.01.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell