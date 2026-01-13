Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: VW Caddy geöffnet und Werkzeug geklaut und Wer stahl den grünen Mercedes: Zeugensuche der Polizei

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. VW Caddy geöffnet und Werkzeug geklaut - Offenbach

(me) Den Kofferraum geöffnet, offenbar ohne Spuren zu hinterlassen, den Wagen durchsucht und Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro eingesteckt: So lässt sich die Tathandlung von bislang unbekannten Ganoven beschreiben. Am Montag, gegen 19 Uhr, wurde der graue Kastenwagen in der Gustav-Adolf-Straße (50er-Hausnummern) abgestellt. In den darauffolgenden elfeinhalb Stunden wurden die Langfinger auf den VW Caddy mit OF-Kennzeichen aufmerksam und räumten aus diesem unter anderem Bohrmaschinen und Schneidewerkzeug aus. Am Dienstag, gegen 6.30 Uhr, wurde der Diebstahl entdeckt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, können sich über die Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo melden.

2. Wer stahl den grünen Mercedes: Zeugensuche der Polizei - Dreieich

(me) Bislang unbekannte Langfinger hatten es in der Zeit zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 8.30 Uhr, auf einen hochwertigen grünen SUV abgesehen. Der Mercedes GLS, dessen Besitzer ihn im Kirchweg (einstellige Hausnummern) im Stadtteil Buchschlag abstellten, wird seitdem gesucht. Die Kriminalpolizei aus Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun in diesem Zusammenhang, wie es den Ganoven gelang, den über 90.000 Euro teuren Wagen mit OF-Kennzeichen zu öffnen. Zeugen melden sich bitte über die Hotline der Kripo 069 8098-1234.

Offenbach, 13.01.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell