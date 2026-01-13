POL-OF: Anklageerhebung nach Feuer auf Tankstellengelände
Heusenstamm (ots)
Wir bitten um Beachtung der nachfolgenden Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach:
Nach einem Feuer auf dem Gelände einer Tankstelle in der Frankfurter Straße am Abend des 31. August 2025 (es wurde berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6107564 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6114405) hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - mit Datum vom 30. Dezember 2025 Anklage vor dem Landgericht Darmstadt - Schwurgerichtskammer - gegen den mittlerweile 39 Jahre alten Tatverdächtigen erhoben. Gegen ihn besteht der Verdacht des versuchten Mordes in Tateinheit mit dem Verdacht der versuchten Brandstiftung mit Todesfolge.
