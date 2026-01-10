PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kellerbrand im Hemshof - Supermarkt betroffen

Ludwigshafen (ots)

Am 10.01.2026 gegen 01:15 Uhr kam es in der Mottstraße in Ludwigshafen aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Aufgrund des Brandes breitete sich Rauch in einen angrenzenden Supermarkt aus. Die Prüfung bezüglich der Verwertbarkeit der Lebensmittel erfolgt durch die zuständigen Behörden.

Der Brandschaden wird derzeit auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache erfolgen durch die Kriminalinspektion Ludwigshafen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
A. Nuri
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

