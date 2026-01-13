Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in Self-Storage-Lager: Schnelle Festnahme eines Tatverdächtigen - Suche nach weiterem Flüchtigen

Offenbach (ots)

(lei) Ein Notruf ließ mehrere Polizeistreifen am frühen Dienstagmorgen in die Arndtstraße zu einem Self-Storage-Lager ausrücken. Wenige Minuten später klickten bei einem 51-Jährigen die Handschellen.

Dem Einsatz vorausgegangen war die Meldung eines Zeugen um 4.40 Uhr, wonach er den Beamten mitteilte, dass gerade ein vermummter Mann mit einem Werkzeugkoffer in Richtung Hauptbahnhof flüchtig sei. Während die Uniformierten loseilten, verfolgte der Zeuge den Flüchtigen, der mit einer schwarzen Kapuze und einer schwarzem Jogginghose bekleidet war. Er sei gerade aus einem Gebäude herausgekommen war, in dem sich das Lager befindet, so die Angaben des Zeugen.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen die Beamten den 51-Jährigen in Tatortnähe fest. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei ihm jedoch nicht um den beschriebenen Flüchtigen. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Mann als möglicher Komplize infrage kommt. Er musste für eine erkennungsdienstlichen Behandlung vorübergehend mit auf die Wache. Bei einer anschließenden Überprüfung des Lagers stellten die Einsatzkräfte fest, dass mehrere Boxen aufgebrochen worden waren. Nach aktuellem Stand wurden zwei Werkzeugkisten entwendet. Ob weitere Gegenstände fehlen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

