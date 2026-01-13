Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 28-Jähriger durch Pfefferspray verletzt: Polizei sucht nach zwei unbekannten Männern sowie nach Zeugen

Offenbach (ots)

(lei) Der Aliceplatz war in der Nacht zu Dienstag Geschehensort einer gefährlichen Körperverletzung, zu der die Polizei nun entsprechende Ermittlungen eingeleitet hat. Ein 28-Jähriger hatte sich dort kurz nach 2 Uhr aufgehalten und zwei andere Männer nach eigenen Angaben nach einer Zigarette gefragt. Daraufhin habe ihm einer abrupt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, ehe beide in Richtung Ledermuseum flüchteten. Die Suche nach ihnen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen erbrachte bislang keine Ergebnisse. Daher bitten die Beamten nun um weitere Hinweise zu den beiden Unbekannten, die als 30 bis 35 Jahre alt beschrieben wurden. Einer von ihnen war etwa 1,80 Meter groß, sein Begleiter etwas kleiner. Sachdienliche Angaben nimmt das Offenbacher Polizeirevier unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

