Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mit Auto kollidiert: E-Scooter-Fahrer verletzt

Sinntal (ots)

(lei) Mit leichten Verletzungen ist ein 27 Jahre alter E-Scooter-Fahrer am Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus gekommen, nachdem er im Ortsteil Sterbfritz mit einem Kastenwagen zusammengestoßen war. Der Sinntaler war gegen 13.20 Uhr mit dem kleinen Gefährt in der Schlüchterner Straße stadtauswärts unterwegs, als es aus noch unklarer Ursache in Höhe eines Discountermarktes zur Kollision mit einem Fiat Ducato kam, dessen Fahrer ihn gerade überholen wollte. Der 27-Jährige stürzte daraufhin auf die Straße und zog sich Rückenschmerzen zu. Die Polizei in Schlüchtern sucht jetzt Unfallzeugen (06661 9610-0).

