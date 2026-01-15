PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mit Auto kollidiert: E-Scooter-Fahrer verletzt

Sinntal (ots)

(lei) Mit leichten Verletzungen ist ein 27 Jahre alter E-Scooter-Fahrer am Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus gekommen, nachdem er im Ortsteil Sterbfritz mit einem Kastenwagen zusammengestoßen war. Der Sinntaler war gegen 13.20 Uhr mit dem kleinen Gefährt in der Schlüchterner Straße stadtauswärts unterwegs, als es aus noch unklarer Ursache in Höhe eines Discountermarktes zur Kollision mit einem Fiat Ducato kam, dessen Fahrer ihn gerade überholen wollte. Der 27-Jährige stürzte daraufhin auf die Straße und zog sich Rückenschmerzen zu. Die Polizei in Schlüchtern sucht jetzt Unfallzeugen (06661 9610-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

