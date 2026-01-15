Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Reifen auf Abwegen: Gummi rollte über die Fahrbahn und traf Auto

Autobahn 3 / Rodgau-Weiskirchen (ots)

(lei) Ein rollender Reifen und die offene Frage, wer ihn zuvor verloren hat: Genau das beschäftigt derzeit die Polizeiautobahnstation Südosthessen, nachdem es am Dienstagmorgen auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Seligenstadt und Hanau zu einem schädigenden Ereignis gekommen war.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 6.40 Uhr, wie sich bei einem in Richtung Köln fahrenden Kastenwagen mit Anhänger gleich zwei Reifen entschlossen, ihre Felgen zu verlassen. Während die nun blanken Felgen Funken sprühten, kullerten diese in der Dunkelheit zunächst davon. Der bislang unbekannte Fahrer des Transporters - möglicherweise ein Sprinter - steuerte nach Aussage es Zeugen kurz darauf die Rastanlage Weiskirchen-Nord an. Aus Sicht der Polizei dürfte ihm der Verlust kaum entgangen sein.

Trotzdem: Eine Meldung bei den Beamten blieb aus - und einer der herrenlosen Reifen wurde offenbar zum rollenden Risiko mit Folgen. Denn rund eine halbe Stunde später meldete sich ein Autofahrer bei der Polizei und berichtete, dass ihm kurz vor der Rastanlage auf der linken Spur plötzlich ein Reifen von rechts entgegenkam. Ausweihen konnte der 34-Jährige nicht mehr, sein Skoda Octavia kollidierte mit dem Pneu und trug einen Sachschaden von rund 2.000 Euro davon.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Reifen um einen der zuvor verlorenen Exemplare handelt. Nun hoffen die Beamten auf Hinweise zum Verlierer und dessen Fahrzeug, das aufgrund seines Reifenmangels vielleicht auf der Raststätte aufgefallen sein könnte. Wer zu dem Vorfall etwas sagen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

