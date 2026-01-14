Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vorwurf der Vergewaltigung, der gefährlichen Körperverletzung und der Bedrohung: 41-Jähriger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Am Dienstag (13.01.) soll es in einem Krankenhaus in Offenbach zu einem Vorfall zwischen einem 41-Jährigen Mann und seiner 44 Jahre alten ehemaligen Lebensgefährtin gekommen sein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sei es in einem leerstehenden Patientenzimmer zu gewaltsamen und sexuellen Übergriffen gekommen. Als das Krankenhauspersonal auf die Situation aufmerksam geworden sei, habe der 41-Jährige zunächst die Flucht ergriffen. Polizeibeamte, die umgehend die Fahndung nach dem Tatverdächtigen aufnahmen, konnten diesen kurz darauf in der Stadt identifizieren und festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - erließ ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Offenbach am heutigen Mittwoch Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen des Verdachts der Vergewaltigung in Tateinheit mit dem Verdacht der gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit dem Verdacht der Bedrohung. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen - auch zu den Hintergründen der Tat - dauern weiterhin an.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - zu richten.

