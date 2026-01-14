POL-OF: Vorwurf der Vergewaltigung, der gefährlichen Körperverletzung und der Bedrohung: 41-Jähriger in Untersuchungshaft
Offenbach (ots)
Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen
(lei) Am Dienstag (13.01.) soll es in einem Krankenhaus in Offenbach zu einem Vorfall zwischen einem 41-Jährigen Mann und seiner 44 Jahre alten ehemaligen Lebensgefährtin gekommen sein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sei es in einem leerstehenden Patientenzimmer zu gewaltsamen und sexuellen Übergriffen gekommen. Als das Krankenhauspersonal auf die Situation aufmerksam geworden sei, habe der 41-Jährige zunächst die Flucht ergriffen. Polizeibeamte, die umgehend die Fahndung nach dem Tatverdächtigen aufnahmen, konnten diesen kurz darauf in der Stadt identifizieren und festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - erließ ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Offenbach am heutigen Mittwoch Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen des Verdachts der Vergewaltigung in Tateinheit mit dem Verdacht der gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit dem Verdacht der Bedrohung. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.
Die Ermittlungen - auch zu den Hintergründen der Tat - dauern weiterhin an.
Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - zu richten.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell