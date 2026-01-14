POL-OF: Nach Fahrzeugkontrolle: Mehrere Verfahren gegen 37-Jährigen eingeleitet; Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus; Roter Peugeot beschädigt: Verursacher wird gesucht und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Nach Fahrzeugkontrolle: Mehrere Verfahren gegen 37-Jährigen eingeleitet - Mühlheim am Main

(me) Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel, Verdacht der Urkundenfälschung, Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz: So lauten die Vorwürfe gegen einen 37-Jährigen, der am Dienstagmittag durch die Polizei kontrolliert worden war. Gegen 12.40 Uhr wurde eine Streifenbesatzung auf einen silbernen Mercedes aufmerksam, der gerade auf der Carl-Zeiss-Straße fuhr. Die Polizisten entschlossen sich, den Fahrer und sein Gefährt einer Kontrolle zu unterziehen. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Ordnungshüter fest, dass die A-Klasse nicht mehr zugelassen war. Die angebrachten Kennzeichen mit FB-Kennung gehörten ebenfalls nicht zu diesem Fahrzeug und waren offenbar an anderer Stelle entwendet worden. Da es zudem Abweichungen zwischen den Angaben des Mannes zu seinen Personalien und auch Hinweise auf den Konsum von Drogen gab, wurde der Lenker mit auf die Polizeistation genommen. Dort musste er unter anderem eine Blutprobe abgeben. Bei der zuvor durchgeführten Durchsuchung des 37-Jährigen konnten die Beamten noch eine größere Anzahl an verschreibungspflichtigen Medikamenten auffinden. Ferner bestanden gegen den Beschuldigten noch offene Haftbefehle, weshalb er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Im Rahmen der Ermittlungen wird nun auch geprüft, wie der Mann in den Besitz der Kennzeichen gelangt ist.

2. Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus - Dreieich

(me) Nachdem die Besitzer ihr Wohnhaus, am Dienstag, im Weißdornweg (einstellige Hausnummern) verlassen hatten, begaben sich Ganoven auf das Grundstück und drangen über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Einfamilienhaus ein. Bei ihrer Suche nach verwertbarer Beute wurden die Eindringlinge fündig und flohen mit Schmuck. Der Einbruch geschah zwischen 7.15 Uhr und 19.15 Uhr. Die Kriminalpolizei aus Offenbach sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diese melden sich bitte über die Rufnummer 069 8098-1234 bei den Ermittlern.

3. Roter Peugeot beschädigt: Verursacher wird gesucht - Hainburg

(me) Im Verlauf des Montags fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen roten Wagen und machte sich im Anschluss daran davon, ohne den Zusammenstoß der Polizei gemeldet zu haben. Zum Zeitpunkt der Kollision, welche zwischen 7.15 Uhr und 18.15 Uhr stattfand, stand der Peugeot 108 auf der Königsberger Straße (50er-Hausnummern). Aufgrund des Schadensbildes stieß der Verursacher mutmaßlich beim Rangieren gegen das Auto und richtete so an diesem einen Schaden von 2.000 Euro an. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizeistation in Seligenstadt (06182 8930-0).

4. Wer hat den grauen Mercedes beschädigt? - Hainburg

(cb) Wer hat den grauen Mercedes beschädigt? Das fragen die Beamten der Polizeistation Seligenstadt und suchen Zeugen der Unfallflucht, die sich in der Wilhelm-Leuschner-Straße (10er-Hausnummern) ereignete. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen stellte die Fahrzeugführerin ihren grauen CLA mit OF-Kennzeichen am Samstag, gegen 17 Uhr, am Fahrbahnrand ab. Als sie am Dienstag, gegen 15.20 Uhr, zu ihren Wagen kam, musste sie Beschädigungen in Höhe von etwa 5.000 Euro an der rechten Fahrzeugseite feststellen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 in Verbindung zu setzen.

