POL-OF: Bei Verkehrskontrollen zahlreiche Verstöße festgestellt; Achse gebrochen: 19-Jähriger übersah wohl Rechtskurve; Fundfahrrad: Eigentümer gesucht! - Wem gehört das Radon-Bike? und mehr

1. Bei Verkehrskontrollen zahlreiche Verstöße festgestellt - Hanau

(cb) Am Dienstag führten Einsatzkräfte des Polizeireviers Hanau, der Operativen Einheit Bundesautobahn sowie Beamte des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz ab 9 Uhr umfangreiche Verkehrskontrollen in Hanau und im Main-Kinzig-Kreis durch. Ziel dieser Maßnahme war die Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie die Überprüfung der Einhaltung der geltenden Verkehrsregeln. Im Rahmen der Kontrolle wurden insgesamt 47 Fahrzeuge sowie 52 Personen überprüft. Dabei konnten die Beamten mehrere Verkehrsverstöße feststellen. Schwerpunktmäßig handelte es sich um 35 Geschwindigkeitsverstöße. Darüber hinaus wurden fünf Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie ein Verstoß wegen unerlaubter Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt geahndet. Einer Zivilstreife der Operativen Einheit Bundesautobahn fiel im Kontrollzeitraum am Dienstagabend auf der Landesstraße 3308 in Hanau ein BMW mit AB-Kennzeichen auf, der augenscheinlich zu schnell unterwegs war. Bei der Nachfahrt zwischen Hanau und Kahl am Main (Landkreis Aschaffenburg) stellten die Ordnungshüter mittels eingebauter Videotechnik fest, dass der 29-Jahre alte BMW-Fahrer die auf der Strecke vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten mehrfach missachtete. Bei einer vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h zeigte das Messgerät 173 Stundenkilometer an. In einer 60er-Zone soll der Fahrer mit 156 Stundenkilometern unterwegs gewesen sein. Aufgrund der Geschwindigkeitsverstöße kommen nun 1.400 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Fahrerlaubnisregister sowie mehrere Monate Fahrverbot auf ihn zu. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit, fehlende Sicherung durch den Sicherheitsgurt sowie Ablenkung durch Mobiltelefone erhebliche Unfallrisiken darstellen. Auch weiterhin wird die Polizei verstärkt Kontrollen durchführen, um so für mehr Verkehrssicherheit auf den Straßen im Polizeipräsidium Südosthessen zu sorgen.

2. Achse gebrochen: 19-Jähriger übersah wohl Rechtskurve - Hanau

(fg) Ein Schaden von rund 8.700 Euro entstand bei einem Alleinunfall am frühen Mittwochmorgen, gegen 0.45 Uhr, in der Straße "Am Steinheimer Tor" im Bereich einer dortigen Rechtskurve; aufgrund der Kollision brach unter anderem die Achse des schwarzen Kleinwagens. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-Jähriger die Straße und schätzte wohl den Fahrbahnverlauf im Bereich des Übergangs in die Nußallee falsch ein. Aufgrund dessen gelangte der schwarze VW Golf im Kurvenbereich zunächst auf den Bürgersteig, ehe er gegen die dortige Schutzplanke prallte. Das Fahrzeug wurde durch den Unfall stark beschädigt; der 19-Jährige blieb unverletzt. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache des Polizeireviers in Hanau.

3. Rucksack aus Toyota geklaut: Zeugen gesucht! - Hanau

(fg) Ein Unbekannter öffnete am Dienstagabend in einem unbemerkten Moment die Beifahrertür eines auf einem Tankstellengelände in der Lamboystraße (10er-Hausnummern) abgestellten Autos und entwendete den auf dem dortigen Sitz befindlichen Rucksack. Der Eigentümer hatte seinen Toyota Corolla zwischen 23.15 Uhr und 23.30 Uhr abgestellt, jedoch nicht verschlossen. In dem geklauten Rucksack befand sich unter anderem die Geldbörse des Hanauers. Zeugen, die den Rucksack-Diebstahl am Dienstagabend beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals daraufhin, das Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit, immer zu verschließen.

Checkliste sowie einfache Tipps gegen Diebstahl:

- Fahrzeug stets abschließen - auch bei kurzer Abwesenheit. - Schließvorgang kontrollieren - zum Beispiel durch Ziehen am Türgriff. - Fenster, Schiebedach und Kofferraum schließen, bevor das Fahrzeug verlassen wird. - Keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen lassen - auch keine Taschen, Jacken oder elektronische Geräte. - Bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei informieren.

Jeder einfache Handgriff erhöht die Sicherheit und kann vor einem Diebstahl schützen.

4. Fundfahrrad: Eigentümer gesucht! - Wem gehört das Radon-Bike? - Maintal

(fg) Grünes Fahrrad der Marke Radon, Fahrradtasche mit Rollentrainer für das Bike sowie grüner Rucksack mit Zubehör: ein aufmerksamer Zeuge meldete das in der Daimlerstraße (einstellige Hausnummern) an eine Laterne gelehnte Fahrrad am Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr, bei der Polizei. Eine Streifenbesatzung hat das hochwertige Fahrrad samt Zubehör kurz darauf sichergestellt und mit zur Dienststelle genommen. Der bislang unbekannte Eigentümer wird gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Maintal zu melden. Für die Herausgabe des Fahrrads ist ein entsprechender Eigentumsnachweis erforderlich. Dieser kann unter anderem durch eine Rechnung, einen Kaufvertrag oder andere geeignete Unterlagen erbracht werden. Hinweise nimmt die Wache der Polizei in Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0 entgegen.

5. Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Radfahrer verletzt: Zeugen gesucht! - Rodenbach

(me) Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am 18. Dezember 2025, zwischen einem bislang unbekannten Radfahrer und einer Seniorin ereignet hatte, sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen der Kollision. Die 85-Jährige war gegen 15.30 Uhr auf der Straße "In der Gartel" (10er-Hausnummern) unterwegs und wurde dort offenbar durch einen jugendlichen Zweiradfahrer angefahren. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Passantin und musste für eine medizinische Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrradfahrer, welcher braunes und schulterlanger Haar hatte, konnte an der Unfallörtlichkeit nicht mehr angetroffen werden, weshalb die Polizei wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt. Zeugen melden sich bitte auf der Polizeistation in Langenselbold (06183 91155-0).

6. Hühner getötet: Wer hat etwas gesehen? - Bad Orb

(me) Wer tötete am Dienstag fünf Hühner? Dies fragt die Kriminalpolizei aus Hanau und sucht nach Zeugen. In der Zeit zwischen 6 Uhr und 8 Uhr verschaffte sich ein bislang Unbekannter Zutritt zu dem Gehege in der Villbacher Straße (40er-Hausnummern) und ging dort die Federtiere an. Zeugen nehmen bitte über die Telefonnummer 06181 100-123 Kontakt mit der Polizei auf.

Offenbach, 14.01.2026, Pressestelle, Felix Geis

