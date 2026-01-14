PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannte verbrannten mutmaßlich gestohlene Kupferkabel

Hasselroth (ots)

(lei) "Hier brennt irgendetwas unter einer Brücke": So ähnlich lautete die Mitteilung eines Lokführers, der gegen 0.30 Uhr in der Nacht zu Mittwoch den Notruf gewählt und damit Feuerwehr sowie Polizei zur Bahnhofsiedlung nach Niedermittlau ausrücken ließ. Unter der Brücke der Kreisstraße 903, die über die Bahntrasse Hanau-Fulda führt, entdeckten die Einsatzkräfte dann eine Menge brennender, feiner Kupferkabel, die Unbekannte neben einem Brückenpfeiler angezündet hatten, um dadurch offenbar deren Ummantelung zu entfernen. Aufgrund dessen gehen die Beamten davon aus, dass die Kabel zuvor illegal erlangt wurden - nur wo und wann, das ist die Frage, die es jetzt noch zu klären gilt. Wer dazu was sagen kann, möge sich an die Polizei in Gelnhausen wenden (06051 827-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen

