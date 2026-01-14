POL-OF: Unbekannte verbrannten mutmaßlich gestohlene Kupferkabel
Hasselroth (ots)
(lei) "Hier brennt irgendetwas unter einer Brücke": So ähnlich lautete die Mitteilung eines Lokführers, der gegen 0.30 Uhr in der Nacht zu Mittwoch den Notruf gewählt und damit Feuerwehr sowie Polizei zur Bahnhofsiedlung nach Niedermittlau ausrücken ließ. Unter der Brücke der Kreisstraße 903, die über die Bahntrasse Hanau-Fulda führt, entdeckten die Einsatzkräfte dann eine Menge brennender, feiner Kupferkabel, die Unbekannte neben einem Brückenpfeiler angezündet hatten, um dadurch offenbar deren Ummantelung zu entfernen. Aufgrund dessen gehen die Beamten davon aus, dass die Kabel zuvor illegal erlangt wurden - nur wo und wann, das ist die Frage, die es jetzt noch zu klären gilt. Wer dazu was sagen kann, möge sich an die Polizei in Gelnhausen wenden (06051 827-0).
