Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

Bad Soden-Salmünster (ots)

(lei) Offenbar ohne Beute haben sich Einbrecher am Dienstagnachmittag aus dem Staub gemacht, nachdem sie gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Hornfeck-Straße (20er-Hausnummer) eingedrungen waren. In der Zeit zwischen 17 und 18.30 Uhr stellten die Unbekannten auf der Gebäuderückseite eine Leiter an, um auf einen Balkon zu kommen. Dort hebelten sie eine Tür auf und durchsuchten danach das Objekt. Nach erster Sichtung der Bewohner sei jedoch nichts gestohlen worden, allerdings entstand Sachschaden von geschätzten 4.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Hanau sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Eindringlingen machen können und bittet um Hinweise (06181 100-123).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell