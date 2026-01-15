Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Handy aus Jackentasche gestohlen: Zeugen gesucht!; Wer hat die Reifen platt gestochen und die Scheiben eingeschlagen?

1. Handy aus Jackentasche gestohlen: Zeugen gesucht! - Heusenstamm

(fg) Nach dem Diebstahl eines Handys am Mittwochnachmittag, zwischen 15.35 Uhr und 16 Uhr, in einem Lebensmittelmarkt in der Werner-von-Siemens-Straße (10er-Hausnummern) ermittelt die Polizei und sucht nach einem etwa 1,70 Meter großen sowie schlanken Mann. Der Dieb, der offensichtlich mit zwei weiteren Personen unterwegs war, hatte die 30-Jährige aus Heusenstamm wohl gezielt angegangen. Kurz vor dem Diebstahl habe die Frau ein Telefonat geführt und ihr Handy in ihre Jackentasche gesteckt. Danach habe sich der Täter sehr dicht neben sie gestellt; anschließend folgte der Diebstahl. Das Fehlen des Mobilgeräts bemerkte die Frau beim Bezahlvorgang an der Kasse. Das Trio hatte den Aldi zuvor in unbekannte Richtung verlassen. Die Kripo bittet Zeugen der Tat, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Wer hat die Reifen platt gestochen und die Scheiben eingeschlagen? - Rödermark

(cb) An einem schwarzen Wagen, der in einer Auffahrt in der Ahornstraße (einstellige Hausnummern) parkte, zerstach ein Unbekannter am Mittwoch drei Reifen und schlug mehrere Fahrzeugscheiben offenbar mit einem Nothammer ein. Der 43-jährige Eigentümer des Mercedes mit SWA-Kennzeichen bemerkte den Unbekannten gegen 20.25 Uhr und ging auf ihn zu, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Hierbei soll er dem Fahrzeughalter noch drohende Worte zugerufen haben. Der Täter war etwa 1,70 Meter groß und mit einer weißen Mütze, einer dunklen Jacke, einer Jogginghose sowie weißen Turnschuhen bekleidet. Er hinterließ einen Sachschaden von ungefähr 1.500 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, setzen sich bitte telefonisch mit den Ermittlern in Dietzenbach (06074 837-0) in Verbindung.

