Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Verdacht auf Tötungsdelikt in Alfeld

Hildesheim (ots)

ALFELD - (jpm) Am Donnerstagnachmittag, 05.02.2026, kam eine 64-jährige Frau nach ersten Erkenntnissen gegen 14:00 Uhr in einer Alfelder Wohnung mutmaßlich durch ein Gewaltdelikt ums Leben. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang einen 62-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Die genauen Umstände und Hintergründe sind derzeit noch weitestgehend unklar. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim und das unter anderem für Tötungsdelikte zuständige Fachkommissariat 1 des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Hildesheim haben die Ermittlungen aufgenommen. Darüber hinaus findet gegenwärtig eine Spurensuche und -sicherung in der betroffenen Wohnung statt.

Die Pressehoheit liegt im vorliegenden Fall bei der Staatsanwaltschaft Hildesheim. Die Veröffentlichung weiterer Informationen ist für den morgigen Freitag geplant.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

