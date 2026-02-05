Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Verdacht auf Tötungsdelikt in Alfeld

Hildesheim (ots)

ALFELD - (jpm) Am Donnerstagnachmittag, 05.02.2026, kam eine 64-jährige Frau nach ersten Erkenntnissen gegen 14:00 Uhr in einer Alfelder Wohnung mutmaßlich durch ein Gewaltdelikt ums Leben. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang einen 62-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Die genauen Umstände und Hintergründe sind derzeit noch weitestgehend unklar. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim und das unter anderem für Tötungsdelikte zuständige Fachkommissariat 1 des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Hildesheim haben die Ermittlungen aufgenommen. Darüber hinaus findet gegenwärtig eine Spurensuche und -sicherung in der betroffenen Wohnung statt.

Die Pressehoheit liegt im vorliegenden Fall bei der Staatsanwaltschaft Hildesheim. Die Veröffentlichung weiterer Informationen ist für den morgigen Freitag geplant.

