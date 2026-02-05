PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein unter Alkoholeinfluss stehender 45-Jähriger aus dem Landkreis Hildesheim sorgte am Mittwochabend (04.02.2026) gegen 16:30 Uhr im Bischofskamp für einen Polizeieinsatz.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge soll der Mann zunächst in einem Geschäft herumgeschrien und mit Waren herumgeworfen haben. Beschädigt worden sei dabei nichts. Anschließend habe der 45-Jährige vor dem Laden herumgeschrien, einen Passanten mit Schneebällen beworfen und im Beisein mehrerer Kinder in der Öffentlichkeit uriniert.

Nachdem zwischenzeitlich eingesetzte Polizeibeamte vor Ort eingetroffenen waren, versuchte er erneut, sich zu erleichtern, was durch die Einsatzkräfte unterbunden wurde. Anschließend wurde der Mann in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Polizeizelle.

Bezüglich des Urinierens in der Öffentlichkeit wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen ihn gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

