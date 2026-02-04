Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Missglückter Rangiervorgang überführt Trunkenheitsfahrer

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jel)- In den späten Abendstunden des 03.02.2026 wurde über den Polizeinotruf ein Verkehrsunfall im Bereich der Wilhelm-Raabe-Straße gemeldet. Der Unfallverursacher übersah beim Rangieren aus einer Grundstückseinfahrt ein zur gleichen Zeit einparkendes Fahrzeug. In Folge dessen kam es zu einem leichten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Die aufnehmenden Beamten der Polizei Sarstedt stellten bei dem Unfallgegner zunächst ein auffälliges Verhalten fest. Des Weiteren war dieser erst vor kurzem wegen eines ähnlichen Sachverhaltes polizeilich in Erscheinung getreten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest, mit dem Ergebnis 1,14 %o, bestätigte den Eindruck der Kollegen. Nach durchgeführten Blutentnahmen erwartet den Fahrer nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell