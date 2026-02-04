PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Harsum - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Harsum (jel)- Am 03.02.2026, im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 16:50 Uhr, kam es in Harsum im Bereich des Ziegeleiwegs zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der geschädigte PKW parkte ordnungsgemäß am Fahrbahnrand und ist an der linken Seite durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der entstandene Schaden wird auf circa 300 Euro geschätzt. Hinweise zu einem Unfallflüchtigen liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen bezüglich eins unerlaubten Entfernens vom Unfallort werden aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-985115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

