Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf der Ziegelmasch in Alfeld

Hildesheim (ots)

ALFELD (bue). Im Zeitraum vom 01.02.2026 gegen 18:00 Uhr bis zum 03.02.2026 gegen 09:00 Uhr, kommt es auf der Ziegelmasch, Höhe der Hausnummer 14 in 31061 Alfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte hatte seinen grauen Renault Megane ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er einen beschädigten linken Außenspiegel an seinem Pkw feststellen. Bisweilen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass ein stadteinwärts fahrendes Kraftfahrzeug den Verkehrsunfall verursacht haben muss. Personen die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-80730) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell