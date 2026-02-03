PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf der Ziegelmasch in Alfeld

Hildesheim (ots)

ALFELD (bue). Im Zeitraum vom 01.02.2026 gegen 18:00 Uhr bis zum 03.02.2026 gegen 09:00 Uhr, kommt es auf der Ziegelmasch, Höhe der Hausnummer 14 in 31061 Alfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte hatte seinen grauen Renault Megane ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er einen beschädigten linken Außenspiegel an seinem Pkw feststellen. Bisweilen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass ein stadteinwärts fahrendes Kraftfahrzeug den Verkehrsunfall verursacht haben muss. Personen die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-80730) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 20:35

    POL-HI: Trunkenheitsfahrt

    Hildesheim (ots) - Sarstedt - (jb) Am 01.02.2026, gg 02:40 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Sarstedt einen Mercedes Sprinter, der die Görlitzer Str. befuhr. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch, der vom Fahrer, einen 26-jährigen Mann aus Ilsede, ausging. Ein freiwilliger Atemalkoholtest, mit dem Ergebnis 1,58 %o, bestätigte der Vermutung, dass der Mann sich nicht mehr hinter das Steuer hätte setzten dürfen. Nach der ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 20:25

    POL-HI: Verfolgungsfahrt wegen fehlender Zulassung

    Hildesheim (ots) - Giesen/Sarstedt (jb)Am 01.02.2026 gg. 0:42 Uhr befuhr eine zivile Streife der Polizei Sarstedt die Emmerke Str. in Richtung Ortsausgang, als ihnen ein schwarzer BMW entgegenkam, an dem keine amtlichen Kennzeichen angebracht waren. Die Streife wendete und bemerkte, dass der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hasede weiterfuhr. Der Fahrer der BMW hielt dann jedoch an der roten Ampel ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 18:46

    POL-HI: Autobahnpolizei stoppt Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

    Hildesheim (ots) - Baddeckenstedt (dre) - Am Samstagmittag gegen 13 Uhr fiel den Beamten der Autobahnpolizei Hildesheim auf der A39 bei Baddeckenstedt ein Pkw auf, der den Baustellenbereich mit einer Geschwindigkeit von teilweise nur 50 km/h befuhr. Das Fahrzeug wurde daraufhin durch die Polizeibeamten auf dem Autohof Westerlinde kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren