Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Autobahnpolizei stoppt Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Hildesheim (ots)

Baddeckenstedt (dre) - Am Samstagmittag gegen 13 Uhr fiel den Beamten der Autobahnpolizei Hildesheim auf der A39 bei Baddeckenstedt ein Pkw auf, der den Baustellenbereich mit einer Geschwindigkeit von teilweise nur 50 km/h befuhr.

Das Fahrzeug wurde daraufhin durch die Polizeibeamten auf dem Autohof Westerlinde kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 45-jährige Fahrzeugführer aus Hannover unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte.

Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen beweiskräftigen Wert von 0,82 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde gegen ihn ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell