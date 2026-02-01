PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld
Zeugenaufruf und Präventionstipps

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (erb). Am Samstagabend, 31. Januar 2026, gaben sich zwei Männer als Polizeibeamte aus und entwendeten von einem Lkw-Fahrer eine größere Bargeldsumme.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte der Geschädigte seinen Lkw auf einem Nebenparkplatz einer Tankstelle östlich der Oppelner Straße in 31167 Bockenem. Gegen 21:10 Uhr fuhr ein Pkw (Mercedes C220 CDI, älteres Modell) auf den Parkplatz. Ein Mann stieg aus der Beifahrertür aus und nahm Kontakt zu dem Lkw-Fahrer auf. Er trug eine dunkelblaue Jacke mit Polizeiaufschrift und gab sich als Polizeibeamter aus.

Unter einem Vorwand nahm der Täter die Geldbörse des Kraftfahrers an sich und entwendete das darin befindliche Bargeld. Kurz darauf flüchtete der Mercedes in östliche Richtung, möglicherweise in Richtung der Autobahnanschlussstelle.

Der falsche Polizeibeamte kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - dunkelblaue Jacke mit Polizeiaufschrift, jedoch ohne 
     Hoheitsabzeichen
   - Baseballcap
   - europäisches Erscheinungsbild
   - leichter Schnauzbart
   - ca. 180 cm groß, etwa 85 kg schwer

Angaben zum Fahrer des Mercedes oder zu weiteren Fahrzeugmerkmalen liegen derzeit nicht vor. Die Täter erbeuteten eine Bargeldsumme im unteren vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem genannten Mercedes geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05063/901-0 zu melden.

Die Polizei empfiehlt, sich bei Zweifeln an der Echtheit von Amtspersonen stets den Dienstausweis zeigen zu lassen und telefonisch bei der angeblichen Dienststelle nachzufragen. Suchen Sie die entsprechende Telefonnummer eigenständig heraus. Weitere Hinweise zum Thema "Betrug durch falsche Polizeibeamte", etwa durch Telefonanrufe oder persönliche Kontaktaufnahme, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

